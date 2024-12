LEGO Fortnite si espande con la modalità social Brick Life, che ricorda The Sims

Stando ai dettagli condivisi da Epic Games, LEGO Fortnite Brick Life è un'esperienza social ambientata in una città moderna , chiamata "Baia Blocchetto", in continua evoluzione e con molteplici punti d'interesse, dove i giocatori potranno passare del piacevole tempo con gli amici (fino a 32 giocatori per mondo) o con i PNG LEGO e cimentarsi in varie attività , come concerti in spiaggia e gare con gli hoverboard tra le strade della città.

Epic Games ha annunciato l'arrivo di un grosso aggiornamento per LEGO Fortnite che introdurrà una modalità social inedita chiamata Brick Life , in programma per giovedì 12 dicembre . Si tratta di una componente talmente grande che fondamentalmente rappresenterà una vera e propria alternativa a quella classica di stampo survival lanciata lo scorso anno, che dopo l'update verrà rinominata "LEGO Fortnite Odyssey".

Lavori, punti d'interesse e personalizzazione

Sarà anche possibile arredare la propria casa con un'ampia gamma di mobili a mattoncini, a patto di avere abbastanza denaro per acquistarli, che si ottiene facendosi assumere per varie tipologie di lavoro, come ad esempio corriere, insegnante universitario, agente di sicurezza, furfante, chef di sushi e veggente.

Come accennato in precedenza, Baia Blocchetto include vari punti d'interesse. Tra questi troviamo la Piazza Cittadina, situata al centro e ideale come punto di raduno e per svagarsi con gli amici, la Spiaggia, dove rilassarsi e abbronzarsi e cimentarsi in varie attività come le gare in hoverboard e la Palestra di MiaoStrong, e l'Accademia Lugubris, che come suggerisce il nome è un'accademia un po' cupa ma piena di menti geniali. A partire dal 18 dicembre, inoltre, si aggiungerà il Club sul Tetto, il primo dei punti d'interesse aggiuntivi che verranno introdotti con gli aggiornamenti post lancio.

Per accedere a LEGO Fortnite Brick Life basterà visitare la categoria "Scopri" dal menu principale di Fortnite a partire dal 12 dicembre e avviare il gioco. Al lancio sarà possibile sbloccare gratuitamente il costume "Kahele musicale" guadagnando PE in Fortnite giocando tramite l'App Fortnite scaricabile dall'Epic Games Store o altri store supportati entro il 21 febbraio. Inoltre, collegando l'account LEGO ad Epic Games dal 10 dicembre riceverete anche il costume "Sir Bastoncino". Chiaramente chi ha già effettuato il collegamento riceverà questa skin automaticamente, senza nessun passaggio aggiuntivo.