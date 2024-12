Il doppiatore di Indiana Jones in l'antico Cerchio temeva il licenziamento, il capo di Bethesda era scontento

Forse qualcuno non ama sentire sempre la voce di Baker nei videogiochi AAA e persino Todd Howard, capo di Bethesda Game Studios , non era particolarmente convinto dall'idea.

Nel mondo videoludico uno dei nomi più noti è quello di Troy Baker , attore e doppiatore che negli anni ha interpretato tanti personaggi amati, da Joel Miller di The Last of Us a DeWitte di BioShock Infinite. Ora, alla lunga lista di lavori si è aggiunto anche Indiana Jones , precisamente nella sua versione videoludica in l'antico Cerchio , pubblicato il 9 dicembre.

Le parole di Baker

Parlando con BBC, Baker ha detto che Howard ha dimostrato una certa insofferenza quando ha sentito che il suo nome era stato proposto per il ruolo di Indiana Jones. "Non avrei mai pensato che il mio successo avrebbe potuto giocare a mio sfavore", ha detto Baker.

Baker ha fatto l'audizione per il ruolo come qualsiasi altro attore: alla fine, dopo una serie di eliminazioni, era rimasto in lizza insieme a una sola altra persona. Da lì, Howard ha condotto un test in cui un pubblico di prova ha ascoltato le due interpretazioni senza sapere di chi si trattava. Gli ascoltatori hanno deciso per Baker all'unanimità. "Ho pensato che fosse un complimento", ha detto Baker. "Mi ha detto: 'No, è una sfida. Questo è lo standard'".

Inizialmente Baker era talmente preoccupato per i dubbi di Howard sul suo casting che pensava di essere licenziato. Tuttavia, durante le registrazioni per il ruolo, Howard disse a Baker: "Stai facendo un ottimo lavoro".

Baker chiude il discorso affermando: "E io ho pensato: 'Non hai idea di quanto avessi bisogno di sentirmelo dire in questo momento'".

Vi segnaliamo infine che Indiana Jones e l'antico Cerchio piace praticamente a tutti su Steam e il numero di giocatori cresce.