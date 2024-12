Indiana Jones e l'antico Cerchio piace praticamente a tutti su Steam e il numero di giocatori cresce

I numeri di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Come vi abbiamo segnalato, subito al lancio Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato in grado di attirare oltre 8000 utenti contemporanei. Nell'arco di alcune ore però la cifra è cresciuta di un ulteriore 50%, arrivando a un picco di 12.138 giocatori.

Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato pubblicato di lunedì, una scelta particolare che gli impedirà di avere un classico picco di utenti per quei giochi che vengono pubblicati in prossimità del fine settimana e che vengono quindi iniziati da molti il sabato o la domenica. Notiamo anche che l'opera non è stata in grado nella sua prima giornata di rientrare nella Top 100 dei giochi più giocati delle ultime 24 ore. Si trova infatti in 145esima posizione. Per quanto riguarda il picco massimo storico, non è nemmeno nella Top 1000. Vedremo nel corso della settimana.

Ricordiamo poi che Indiana Jones e l'antico Cerchio è parte del Game Pass, quindi una serie di giocatori lo staranno giocando tramite l'Xbox Store, di cui non abbiamo dati.

Per quanto riguarda le recensioni, Indiana Jones e l'antico Cerchio ha 1.635 valutazioni calcolate come valide da Valve e il 91% di queste è positivo. Le principali recensioni negative segnalano però problemi tecnici a dispetto di hardware di alto livello.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Indiana Jones e l'antico Cerchio.