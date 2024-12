GTA 6 e Nintendo Switch 2 potrebbero essere la salvezza del mercato videoludico nel 2025

Il prossimo anno saranno pubblicati tanti videogiochi e probabilmente tanti tipi di hardware differenti, ma per queste due categorie ci sono due prodotti che svettano nel mezzo della folla: GTA 6 e Nintendo Switch 2 . Persino un noto analista - Mat Piscatella di Circana - vede questa situazione come particolare.

Le parole di Piscatella su Nintendo Switch 2 e GTA 6

Piscatella ha definito GTA 6 come il prodotto più importante "mai pubblicato nel settore", aggiungendo che se GTA 6 o la nuova console Nintendo "non escono quest'anno, o se uno dei due non mantiene le aspettative di vendita, potrebbe essere molto più difficile" per il settore nel 2025. In ogni caso, Piscatella ritiene che "queste sono le due cose che potrebbero davvero cambiare il comportamento dei consumatori quando si tratta di giochi".

"Questo non vuol dire che non ci saranno altre sorprese, che non potremmo vedere altri successi tipo Helldivers 2", continua. "Sicuramente potrebbe accadere. Ma le sorprese possono spostare l'ago della bilancia un po', invece GTA 6 e Nintendo Switch 2 possono spostare l'ago della bilancia di molto. Non ricordo - forse quando è arrivato Grand Theft Auto 5 nel 2013 - l'ultima volta che un singolo prodotto o due hanno avuto un impatto potenziale così grande sul mercato".

"Le mie aspettative per l'anno in corso saranno determinate da se e quando arriveranno i nuovi hardware Nintendo e Grand Theft Auto 6 e dal loro successo", afferma Piscatella a proposito dell'anno che verrà. "Queste due cose determineranno sostanzialmente la bontà o meno del prossimo anno dal punto di vista del mercato. Mi aspetto che entrambi venga pubblicati l'anno prossimo e che abbiano un relativo successo. Quindi prevedo che l'anno prossimo inizieremo a vedere una crescita, ma se una delle due cose dovesse non uscire durante l'anno, o se una delle due non dovesse rispettare le aspettative, la situazione potrebbe essere molto più difficile".

"Ottenere GTA 6, il nuovo hardware Nintendo, riportare la crescita in questo mercato, in particolare per quei mercati che hanno raggiunto il picco nel 2021 - non stiamo parlando dell'India, del Brasile, che continuano a crescere, o della Cina, che continua a crescere - ma di quei mercati che erano già completamente sviluppati nel '20 e nel '21, farli tornare a crescere sarà fondamentale per far ripartire gli investimenti, e si spera di compensare molti dei licenziamenti e delle chiusure a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni. Questa è la mia speranza. Dovremo vedere se funzionerà o meno, ma questa è la mia speranza".

Segnaliamo poi che GTA 6 fa paura a tutti gli altri editori, che stanno aspettando per dare le date d'uscita dei loro giochi.