GTA 6 fa paura a tutti gli altri editori, che stanno aspettando per dare le date d'uscita dei loro giochi

Secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, GTA 6 fa paura a tutti i grandi editori , che sono terrorizzati al punto da non voler annunciare le date d'uscita dei loro giochi in arrivo nel 2025 , finché non sapranno quando Take-Two e Rockstar faranno debuttare il gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

La paura fa 90

"L'attesa è così alta che alcuni editori concorrenti stanno aspettando il più possibile prima di fissare le date di uscita per l'autunno", ha spiegato Schreier su Bloomberg, questo "secondo persone a conoscenza delle loro manovre, che hanno chiesto di rimanere anonime perché non autorizzate a parlare pubblicamente. Secondo queste fonti, gli editori vogliono vedere se GTA 6 rispetterà la scadenza fissata o sarà posticipato al 2026, e sono determinati a tenere i loro giochi ben lontani dal suo lancio."

Non è difficile immaginare che il lancio di GTA 6 spazzerà via le vendite di qualsiasi altro gioco per settimane, quindi gli altri editori non vogliono rischiare di sovrapporsi all'onda anomala che si prevede sarà creata dal gioco di Rockstar Games. Del resto sono passati più di dieci anni dal lancio di GTA 5 e in molti non vedono l'ora di poter giocare a un nuovo capitolo, soprattutto uno che promette di essere l'esperienza videoludica più sontuosa di sempre, dal punto di vista tecnico.

Detto questo, per adesso la data d'uscita di GTA 6 è ancora ignota. Take-Two afferma che arriverà senza ritardi nel 2025, ma voci interne parlano di un rinvio all'anno successivo. Staremo a vedere. Intanto facciamo spazio su Xbox Series X e S e su PlayStation 5 perché ne servirà molto.