Un teaser di Xbox suggerisce l'annuncio di una console mini o portatile, ma meglio tenere basse le aspettative

Una console retro, una portatile o un nulla di fatto?

Infatti, alcuni indizi suggeriscono che l'annuncio in serbo da Microsoft sia meno importante di quanto possa sembrare. Per prima cosa al momento il teaser è stato pubblicato solo dai canali ufficiali di Xbox UK. Inoltre, è accompagnato dall'hashtag "ScoreMoreWithXbox", che con tutta probabilità si ricollega all'omonima campagna promozionale con premi e ricompense legate a giochi sportivi come EA Sports FC e NBA 2K lanciata dalla compagnia in una selezione limitata di paesi, tra cui proprio il Regno Unito. L'idea insomma è che qualcosa effettivamente bolle in pentola, ma strettamente legata a questa iniziativa.

A ogni modo, non possiamo escludere a priori che quanto detto sopra non sia una semplice coincidenza e per certi versi è comprensibile l'entusiasmo verso questo teaser di Xbox, considerando le voci di corridoio e le conferme da parte di Microsoft sui piani per una Xbox portatile (anche se Phil Spencer recentemente ha ammesso che il lancio è ancora lontano) e la vicinanza di una vetrina importante come quella dei The Game Awards 2024 della prossima settimana, dove sicuramente verranno annunciate molte novità interessanti. Insomma, staremo a vedere.