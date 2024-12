Lenovo Legion Go S: il nuovo gaming PC handheld potrebbe essere più economico

Il Lenovo Legion Go, lanciato nella primavera del 2024, potrebbe presto essere affiancato da una versione più economica: il Legion Go S. Secondo le indiscrezioni, questo dispositivo potrebbe essere commercializzato a circa $399, rendendolo un'opzione più accessibile per gli appassionati di gaming portatile. Le immagini trapelate da fonti affidabili, come riportato da Windows Central, rivelano alcune differenze estetiche e tecniche rispetto al modello originale. Le voci sul Legion Go S si sono intensificate dopo il recente leak del firmware per un dispositivo identificato come "Legion Go S 8ARP1", che indicherebbe l'uso di un APU AMD Rembrandt. Si tratta di una scelta che potrebbe ridurre le prestazioni rispetto al processore Ryzen Z1 Extreme del modello attuale, ma che consentirebbe di contenere i costi.

Design e differenze rispetto al modello originale Il Legion Go S si dovrebbe presentare con un design rinnovato: un D-Pad circolare sostituisce la versione a quattro direzioni presente sul Legion Go, mentre un mouse stile TrackPoint prende il posto del trackpad. Le immagini mostrano una scocca bianca con grip e trigger non removibili. Questa scelta differisce dal modello attuale, che presenta controller rimovibili un po' come Nintendo Switch. Un possibile rendering del nuovo Legion Go S. In termini di connettività, il Legion Go S dovrebbe disporre di due porte USB-C nella parte superiore, ma nessuna nella parte inferiore, suggerendo una configurazione più semplificata rispetto al Legion Go.