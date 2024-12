Spotify Wrapped 2024: cosa ascoltano gli utenti su auto, console, smartphone e wearables?

Spotify Wrapped 2024 non si limita a riepilogare brani e artisti più ascoltati, ma evidenzia come i diversi dispositivi utilizzati per lo streaming influenzino le preferenze musicali. La tecnologia gioca un ruolo sempre più cruciale nel modellare i gusti degli utenti, legando l'ascolto musicale ai contesti d'uso quotidiani. Console da gaming, auto connesse, smartphone e wearable sono i protagonisti dell'analisi. Ogni dispositivo racconta una storia diversa, evidenziando come le playlist e gli album ascoltati cambino a seconda del device utilizzato e del momento della giornata.

Console gaming: la musica che carica i gamer Nel 2024, le console si sono affermate come un importante mezzo per lo streaming musicale, trasformandosi da semplice piattaforma di gioco a uno spazio per un'esperienza completa di intrattenimento. I gamer italiani dimostrano una predilezione per artisti come Geolier, Lazza e Sfera Ebbasta, con brani come "Calcolatrici" e "TUNNEL" che dominano le playlist. Taylor Swift è l'artista più ascoltata del 2024. Gli album preferiti, tra cui "DIO LO SA" di Geolier e "VERA BADDIE" di ANNA, sono perfetti per creare il giusto mood durante le sessioni di gioco. Le moderne console, integrate con Spotify, consentono una transizione fluida tra il gaming e l'ascolto musicale, offrendo una sinergia unica tra due forme di intrattenimento.

In auto: la playlist perfetta per ogni viaggio Le auto connesse stanno rivoluzionando l'esperienza d'ascolto, trasformando ogni viaggio in un momento per scoprire nuova musica o riscoprire i propri brani preferiti. Spotify è il servizio di riferimento per gli utenti che cercano compagnia musicale durante gli spostamenti quotidiani o le lunghe tratte. Gli artisti come Annalisa e Guè dominano le playlist per i viaggi, con brani come "Sinceramente" e "TUTA GOLD". Album come "E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE" di Annalisa e "ICON" di Tony Effe si adattano perfettamente a ogni situazione, rendendo il tempo trascorso in auto più piacevole e produttivo. Geolier è l'artista più ascoltato in Italia.

Smartphone: il cuore dello streaming musicale Lo smartphone rimane il re incontrastato dello streaming musicale, grazie alla sua versatilità e accessibilità. Nel 2024, gli utenti italiani si sono concentrati su artisti come Tedua, Lazza e Geolier, ascoltando brani come "100 MESSAGGI" e "DOPO LE 4". Tra gli album più ascoltati via mobile troviamo "La Divina Commedia" di Tedua e "DIO LO SA" di Geolier. La combinazione tra un'interfaccia intuitiva e la possibilità di ascolto ovunque ha reso il telefono il device ideale per tutte le occasioni, dalla pausa pranzo ai lunghi viaggi in treno.