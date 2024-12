Spotify Wrapped 2024: scopri la tua colonna sonora dell'anno grazie anche all'AI

Spotify Wrapped 2024 è finalmente disponibile, offrendo agli utenti un resoconto dettagliato delle loro abitudini musicali e di ascolto dei podcast. Come ogni anno, questa funzione permette di rivivere i momenti più significativi legati alla musica, con statistiche su brani preferiti, artisti, album e persino generi musicali più ascoltati. Ma quest'anno, Spotify ha introdotto nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, rendendo l'esperienza ancora più unica e coinvolgente. Wrapped presenta quest'anno la possibilità di esplorare fino a tre "fasi musicali" che definiscono l'anno dell'utente, grazie a una playlist personalizzata che include sia i brani preferiti che nuove proposte ispirate ai gusti musicali individuati. Inoltre, Spotify offre statistiche come la "Streak di ascolto più lunga" per artisti specifici e una nuova funzione "Top Listener" che rivela in quale percentuale di fan ti trovi per il tuo artista preferito.

Un recap arricchito dall'AI Tra le novità principali di questa edizione, l'integrazione dell'AI ha reso Wrapped un'esperienza più interattiva. Grazie alla collaborazione con Google, è stato introdotto un chatbot AI per creare playlist personalizzate basate sui dati di Wrapped. In alcune regioni, è disponibile anche un DJ AI che utilizza i tuoi brani preferiti per commentare il tuo anno musicale. Per la prima volta, Spotify genera persino un podcast personalizzato dedicato al tuo Wrapped, offrendo approfondimenti sui momenti chiave del tuo 2024 musicale. L'artista più ascoltata del 2024. Wrapped non si limita alla musica, ma include anche un elenco delle canzoni e dei podcast più ascoltati a livello globale. Quest'anno, Taylor Swift si è confermata l'artista più ascoltata, mentre il brano più riprodotto è stato "Espresso" di Sabrina Carpenter, seguito da successi di Billie Eilish e The Weeknd.