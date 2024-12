Quando potremo giocare Path of Exile 2? Ecco data e orario di lancio per l'accesso anticipato e preload

Il lancio in accesso anticipato di Path of Exile 2 è ormai alle porte e per preparare i giocatori gli sviluppatori di Grinding Gear Games hanno svelato data e orario esatto di lancio su Steam e informazioni circa i preload su PC e console.

Per quanto riguarda il pre-download, questo è già disponibile su Xbox Series X|S, ma con possibili aggiornamenti aggiuntivi da scaricare da qui alla pubblicazione. Su PlayStation avrà inizio alle 20:00 italiane di domani, 5 dicembre, per coloro che hanno acquistato uno dei Founder's Pack. Infine, per quanto riguarda la versione PC verrà pubblicato un client standalone tramite il sito ufficiale di Path of Exile 2 e sotto forma di Torrent alle 02:00 italiane del 6 dicembre.