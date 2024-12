My First Gran Turismo annunciato con data di uscita e trailer: scaricabile gratis su PS4 e PS5

Kazunori Yamauchi, capo di Polyphony Digital, è intervenuto sulle pagine del blog PlayStation per annunciare in via ufficiale My First Gran Turismo, un nuovo gioco gratuito free-to-play che fa da introduzione alla celebre serie di simulazioni di guida, con data di uscita annunciata nel primo trailer.

My First Gran Turismo sarà disponibile dal 6 dicembre su PS4 e PS5, dunque è vicinissimo: verrà lanciato come free-to-play, ovvero potrà essere scaricato gratuitamente e offrirà una particolare esperienza nello stile di Gran Turismo, una sorta di versione "lite" con contenuti ridotti e una progressione che consente a tutti di mettersi al volante.

In base a quanto riferito dal capo di Polyphony Digital, l'intenzione con My First Gran Turismo era di fornire una vera e propria introduzione alla serie, con un approccio più accessibile in modo da avvicinare anche chi non è un grande esperto di motori.