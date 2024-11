Path of Exile 2 è in arrivo, vediamo i requisiti di sistema minimi e consigliati su PC

Con il lancio in accesso anticipato ormai alle porte, gli sviluppatori di Grinding Gear Games hanno svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di Path of Exile 2. E almeno sulla carta sembrano piuttosto accessibili, per quanto non siano stati indicati i target in termini di risoluzione, framerate e impostazioni grafiche.

Per quelli raccomandati si parla di un processore i5-10500 o un Ryzen 5 3700x, mentre lato GPU viene indicata una RTX 2060, una Intel ARC A770 o una RX 5600XT, un minimo di 16 GB di RAM, il doppio di quanto richiesto per i minimi. In generale dunque dovrebbe girare tranquillamente su configurazione anche un po' datate o di fascia medio bassa. Per quanto riguarda lo spazio d'archiviazione vengono richiesti 100 GB liberi e preferibilmente un SSD.