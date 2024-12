Universe for Sale arriva su console e mobile: la strana avventura italiana ha un trailer con data di uscita

L'editore Akupara Games e il team italiano Tmesis Studio hanno annunciato che Universe for Sale, il particolare gioco d'avventura disegnato a mano già uscito in precedenza su PC arriverà anche su console e piattaforme mobile, come riferito nel nuovo trailer riportato qui sotto, con la nuova data di uscita.

Universe for Sale arriverà dunque il 19 dicembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS e Android. Il gioco è stato lanciato per la prima volta su PC attraverso Steam e itch.io il 16 novembre 2023, e potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Universe for Sale.

Si tratta di un titolo molto particolare e dal tono alquanto poetico e onirico, un racconto fantastico con elementi di fantascienza e una narrazione avvolgente, oltre a una caratterizzazione affascinante data dalla grafica 2D disegnata a mano.