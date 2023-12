Universe for Sale, la recensione di una visual novel italiana in cui si creano universi

L'accostamento del robusto comparto narrativo alla meccanica di creazione degli universi crea un connubio riuscito e coinvolgente, al netto di alcuni difetti nella scrittura dei dialoghi, che soffrono di problemi di forma a causa della mancanza di un'attenta revisione redazionale. Universe for Sale, però, brilla senza ombra alcuna nella componente visiva, essendo stato disegnato a mano con una cura maniacale per i dettagli e le animazioni dei personaggi.

Lila ha capelli come tentacoli, ed è capace di generare universi con il semplice tocco della sua mano. Lo fa su Giove, in una colonia scalcagnata battuta da una pioggia crudele - un'ambientazione che sembra uscita da un romanzo di Philip K. Dick. E poi c'è un cultista scheletrico, con la testa mozzata che fluttua nell'aria, e che sembra tornare ancora e ancora nel luogo in cui abita Lila, alla ricerca di chissà che cosa. Sono queste le premesse di Universe for Sale, racconto visivo realizzato dagli sviluppatori torinesi di Tmesis Studio e da poco pubblicato da Akupara Games.

Una storia prima di dormire

Lila crea universi grazie al tocco della sua mano, e insieme a un misterioso Maestro del Culto del Distacco forma una convincente coppia di protagonisti in Universe for Sale

Universe for Sale si apre in una piccola stanza. Una madre apre un libro e legge una storia per la sua bambina. Questa visione si ripeterà per tutto l'arco del gioco, acquisendo un senso con il progredire della storia. La scrittura si apre intenzionalmente con premesse enigmatiche, inserendo il giocatore nel bel mezzo di un contesto tutto da scoprire: quello di una sporca colonia su Giove, in cui umani, robot e animali senzienti si mischiano nella polvere e nella pioggia acida che tormenta gli abitanti.

Si fa presto conoscenza del Maestro e di Lila, i due protagonisti dell'avventura. Il Maestro continua a risvegliarsi di notte, riverso per strada sotto la pioggia battente, e ogni volta, immancabilmente, incontra lei: Lila. Dotata dello sconvolgente potere di creare universi mischiando vari ingredienti - dai cristalli alle uova, passando per muschio e ruggine - la ragazza sembra smarrita, in cerca di una direzione, mentre cerca di guadagnarsi da vivere esercitando la sua abilità per il diletto dei passanti.

Universe for Sale alterna momenti in cui si ha il controllo del Maestro a fasi in cui si interpreta Lila, impegnata a guadagnarsi da vivere vendendo universi nuovi di zecca ai passanti

Scopriamo presto una storia complessa e sfaccettata, ambientata in un mondo di cui sono stati tratteggiati gli aspetti più intimi e profondi, dalla storia alla religione, passando per l'economia e la gestione ambientale. Avremmo voluto scoprire di più di questo contesto, di certo abbastanza robusto da ospitare, in eventuali progetti futuri del team, altre avventure, altre storie. Nelle quattro ore necessarie per completare l'avventura, Universe for Sale riesce a comporre tutti i suoi pezzi in maniera davvero convincente, salvo per gli errori grammaticali e le sviste di sintassi e punteggiatura che sfortunatamente affliggono i dialoghi, tutti in lingua italiana. Speriamo che una patch futura possa risolvere il problema, particolarmente rilevante all'interno di una visual novel.