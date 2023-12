PS Plus Essential: un noto leaker indica un possibile gioco di gennaio 2024

Quest'oggi, 27 dicembre 2023, potremo scoprire quali sono i giochi inclusi nella abbonamento PlayStation Plus Essential di Sony per PS4 e PS5 il prossimo mese. Prima ancora dell'annuncio ufficiale, però, il noto leaker billbil-kun ha detto la propria sulla lista di giochi che saranno disponibili a gennaio 2024. Precisamente ha indicato uno dei giochi che "potrebbero" essere presente nel servizio, ovvero Nobody saves the World.

L'informazione è stata condivisa tramite X, ma va precisato che non si tratta di un classico leak di billbil-kun. In questo caso si tratta più di una predizione: non è chiaro con quanta sicurezza il leaker punti il dito su questo gioco. Potrebbe essere solo un'ipotesi senza basi.

Questo ci fa anche pensare che, per questo mese, billbil-kun non avrà modo di farci scoprire in anticipo quali sono i giochi gratis del PS Plus Essential di gennaio 2024, visto che mancano poche ore all'annuncio ufficiale e ha pubblicato solo questo sua "predizione".