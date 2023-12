Honkai: Star Rail, disponibile la versione 1.6 con nuovi personaggi attività endgame

Da oggi è disponibile la versione 1.6 di Honkai: Star Rail che ha introdotto varie novità interessanti per i giocatori del GDR a turni free-to-play, inclusi nuovi personaggi giocabili e una nuova attività per l'endgame.

L'aggiornamento introdurrà una serie di nuove missioni principali e il nuovo boss Starcrusher Swarm King, che garantirà nuovi materiali per potenziare le Trace dei nuovi personaggi. In totale ne sono stati introdotti tre: la cinque stelle Ruan Mei e la quattro stelle Xuei disponibili da ora nei banner, e il cinque stelle Dr. Ratio, che sarà gratis a partire dalla fase 2 della versione 1.6, in programma per il 17 gennaio 2024.