The Day Before: dei modder stanno cercando di salvarlo

La storia di The Day Before è nota bene o male a tutti, ma in breve: il gioco si è rivelato in pratica una truffa, essendo diverso da quanto promesso persino nel genere di appartenenza. Attualmente Steam e l'editore, Mytona, stanno provvedendo al rimborso totale degli acquirenti e i server del gioco saranno presto spenti per sempre. Nel frattempo, però, qualcuno sta cercando di salvare il gioco.

Alcuni modder sono infatti al lavoro su una modifica che permetta in pratica di giocare offline, anche dopo lo spegnimento dei server. Parliamo di Luci0 e fskartd, che per il momento non sanno dire se effettivamente riusciranno nell'impresa e soprattutto quanto tempo richiederà la mod per The Day Before.

Non dovreste quindi sperare di ricevere la mod per giocare offline presto.