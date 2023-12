Netflix: i film e le serie TV più viste nella settimana della Vigilia di Natale in Italia

L'unica novità della settimana è L'ora d'oro. Odio il Natale Stagione 1 è la serie di maggior successo presente in Top 10, con 8 settimane all'attivo in classifica. La stagione 2 è presente invece da tre settimane. Bene anche The Crow, Un professore e Una famiglia quasi normale, tutte presenti da cinque settimane in Top 10.

I film più visti su Netflix

I film più visti su Netflix nella settimana terminata il 24 dicembre 2023 sono:

Rebel Moon - Parte 1: La figlia del fuoco Top Gun: Maverick Il mondo dietro di te Cambio tutto! Illumiation Presenta: Il grinch The Batman Crawlspace Il grinch In fuga con Babbo Natale La fabbrica di cioccolato

La Top 10 dei film più visti su Netflix è come al solito densa di novità. Per la prima volta in Top 1 troviamo Rebel Moon - Parte 1: La figlia del fuoco, appena pubblicato: potete leggere la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1: La figlia del fuoco qui. Inoltre, sempre per la prima volta in classifica per Netflix, abbiamo Top Gun: Maverick, Cambio tutto!, Crawlspace e La fabbrica di cioccolato, probabilmente aiutato dall'arrivo al cinema di Wonka.