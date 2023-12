Rebel Moon Parte 1, la recensione dell'ultima fatica di Zack Snyder su Netflix

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato cos'è Rebel Moon , il nuovo progetto cinematografico di Zack Snyder : il regista che ha portato sul grande schermo 300, Watchmen e i primi film del DC Universe appena defunto - e resuscitato - aveva proposto a Lucasfilm un'idea per un nuovo Star Wars più "adulto" e, vedendosela rifiutata, l'ha trasformata in qualcosa di tutto suo per cui Netflix gli ha gentilmente spalancato le porte.

Una ribellione senza spessore

Il cast di Rebel Moon

Rebel Moon ci introduce all'universo del Mondo Madre, una forza espansionistica figlia di lunghi conflitti, tradimenti e regicidi che, per sostenere il suo enorme grande esercito in lotta perenne, non riesce a trovare di meglio che il raccolto di un piccolo villaggio di agricoltori sulla luna di Veldt.

I cultori del cinema riconosceranno in questi primi minuti un omaggio a I Sette Samurai di Akira Kurosawa, mentre per tutti gli altri questo espediente non può che sembrare una scusa bislacca per dare inizio al film e motivare Kora, la protagonista interpretata da Sofia Boutella, a ribellarsi. È anche il modo migliore di presentarci il villain di turno, Atticus Noble, che per tutto il resto del film continueremo a pensare abbia qualche asso nella manica o non possa essere il boss finale, tanto è stereotipato e banale nella caratterizzazione, e non è certo colpa di Ed Skrein, che ormai finisce a interpretare praticamente sempre gli stessi ruoli in tutti i film.

Il problema di Rebel Moon è infatti principalmente questo: la caratterizzazione. Kora è sicuramente il personaggio meglio tratteggiato perché Snyder dedica un lungo flashback - rigorosamente in slowmo - a spiegarci il suo passato, perché una tosta come lei è finita a coltivare campi e cosa l'ha spinta prima a scappare e poi a montare una resistenza contro l'Imperium invasore. Boutella ha certamente il physique du rôle e il carisma, anche se passa metà del tempo a scoccare sguardi arcigni e sofferenti che comunque sono giustificati non solo dai retroscena svelati, ma anche da quelli lasciati all'interpretazione dello spettatore e che sicuramente torneranno in discussione nella Parte 2.

Gli altri personaggi, invece, hanno lo spessore di cartonati ambulanti ed è assolutamente ironico che si conoscano le loro storie praticamente a fine film, quando Snyder si prende la briga di sintetizzarcele in rapida successione in una scena che perde qualunque drammaticità. Fino a quel momento, infatti, l'intreccio - per così dire - di Rebel Moon è una lineare quest che sembra uscita da un videogioco, in cui l'astronave del cacciatore di taglie per nulla sospetto Kai (Charlie Hunnam) si sposta di pianeta in pianeta, raccattando un nuovo antieroe per la ribellione di Kora dopo il completamento di una piccola missione secondaria. Ed è un peccato che il gioco... cioè, il film funzioni così, perché i pittoreschi "samurai" di Snyder avevano - e hanno - un certo potenziale.

Magari non il Titus di Djimon Honsou, che ha quattro battute in croce e anche lui, poverino, è ormai intrappolato nel personaggio del gladiatore/guerriero, ma sicuramente il Tarak di Staz Nair e la Nemesis di Doona Bae sì. Quest'ultima, in particolare, è il membro più affascinante del cast: una guerriera cyborg armata di spade incandescenti che ovviamente sarebbe stata una Jedi nello script originale proposto a Lucasfilm. Dobbiamo ammettere che ci è piaciuto anche Michiel Huisman nei panni di Gunnar, un contadino pavido e imbranato che spalleggia Kora in un'interessante rovesciamento di ruoli, specie se consideriamo le precedenti interpretazioni dell'attore olandese (per esempio era Daario Naharis ne Il Trono di Spade dopo che per una stagione ha avuto lo stesso ruolo proprio Skrein).