GameStop: Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24 e Zelda nel Calendario dell'Avvento del 23 dicembre

Prosegue anche oggi l'iniziativa di GameStop con il suo Calendario dell'Avvento del Natale 2023, in questo caso con offerte davvero molto interessanti per oggi, sabato 23 dicembre 2023, che comprendono anche Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per dirne alcuni.

Anche in questo caso, come negli altri giorni, potete trovare la pagina riepilogativa con tutte le offerte disponibili nella giornata di oggi a questo indirizzo sul sito ufficiale di GameStop, ricordando che avete solo un giorno per sfruttare gli sconti in questione, che verranno sostituiti domani da altre offerte.

Diamo dunque anche oggi un'occhiata a cosa ha da offrire l'iniziativa promozionale di avvicinamento al Natale 2023 da parte di GameStop, che anche in questo caso riguarda giochi su diverse piattaforme e anche accessori vari.