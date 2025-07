Nintendo Switch 2 Pro Controller è in sconto su Amazon al prezzo più basso dal lancio

I dettagli sul Nintendo Switch 2 Pro Controller

Il Nintendo Switch 2 Pro Controller è l'evoluzione del Pro Controller per la vecchia console di Nintendo. Dispone di tutti i pulsanti presenti nei Joy-Con 2, compreso il nuovo pulsante C per avviare la funzione GameChat. Inoltre, propone anche i pulsanti GL e GR ai quali è possibile assegnare pulsanti già esistenti. Non dimenticate poi che potete collegare delle cuffie con la presa audio.

Il Nintendo Switch 2 Pro Controller supporta anche la lettura degli Amiibo ed è perfetto per giocare ai videogiochi più intensi con i quali potrebbe alle volte essere un po' scomodo utilizzare i Joy-Con integrati in Nintendo Switch 2. Su Amazon, il Nintendo Switch 2 Pro Controller ha una media voto di 4.7 su 5 con oltre 530 recensioni.