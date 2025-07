L'epoca delle esclusive è finita? Non per PlayStation e Nintendo

"Le persone che oggi comprano una console lo fanno per l'ecosistema, per la lista amici: non convincerai più nessuno a cambiare piattaforma per via delle esclusive. Quel tempo è finito da un pezzo", ha detto l'analista Mat Piscatella, ma a me francamente non sembra che le cose stiano così.

Restando nell'ambito delle console e mettendo da parte il mercato PC, infatti, le regole sono piuttosto chiare: se vuoi giocare Donkey Kong Bananza, devi comprare un Nintendo Switch 2; se vuoi giocare Marvel's Spider-Man 2, devi comprare una PS5.

Piscatella ha fatto un discorso focalizzato sul "cambiare piattaforma", parlando di una radicalizzazione da parte dell'utenza, e questo aspetto magari ci può anche stare: se è una vita che compro Xbox perché mi piacciono le esclusive di Xbox, non sentirò l'esigenza di passare a un altro sistema sulla base delle produzioni first party presenti.

Tuttavia, nel caso in cui mi trovassi a dover decidere quale console acquistare fra PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, è chiaro ed evidente che propenderei per quella su cui girano i giochi che potrebbero piacermi di più, alla faccia dell'ecosistema e della lista amici, concetto quest'ultimo che in un'epoca di esperienze online in crossplay appare sempre meno rilevante.