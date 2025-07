Wolfenstein sarebbe la prossima serie TV di Bethesda e Amazon, con il produttore di Fallout alle spalle

Cosa dice Variety sulla serie TV di Wolfenstein

Secondo Variety "i dettagli precisi della trama non sono ancora stati divulgati", ma la testata è a conoscenza della frase promozionale della serie TV di Wolfenstein: "La storia nella quale uccidiamo i nazisti è sempreverde". Ammettiamo che ha un certo fascino.

Variety indica che Patrick Somerville sarà il creatore, sceneggiatore, esecutore produttivo e showrunner del progetto, sotto la sua etichetta di produzione chaoticgood.tv. Jonah Nolan, Lisa Joy, e Athena Wickham saranno produttori esecutivi tramite Kilter Films, ma si uniranno anche noi provenienti dal mondo dei videogiochi: James Altman (produttore di Fallout) e Jerk Gustafsson di MachineGames (sviluppatori dei videogiochi) saranno anch'essi produttori esecutivi.

Wolfenstein è uno sparatutto in prima persona

Ricordiamo anche che un film di Wolfenstein era stato annunciato nel 2012, ma non aveva mai visto la luce: ora però pare il momento perfetto per il videogioco di trovare un nuovo formato. Ovviamente anche la serie TV potrebbe non vedere la luce, se qualcosa dovesse andare storto, ma visti i precedenti di Amazon e Bethesda forse si può sperare in un lieto fine.

Patrick Somerville, un dichiarato fan dei videogiochi di Wolfenstein (il cui capitolo più recente è Wolfenstein: Cyberpilot), è già noto per il suo contributo a Made for Love, Station Eleven, Maniac, The Leftovers - Svaniti nel nulla e non solo.