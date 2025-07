Bethesda pare abbia cancellato vari progetti non annunciati con i licenziamenti in Xbox, anche uno con Romero

Dalla colossale ondata di licenziamenti emersa nelle ore scorse da parte di Microsoft continuano ad arrivare vari particolari, tra i quali risulta interessante il fatto che Bethesda sembra aver cancellato varie collaborazioni e progetti non ancora annunciati, tra i quali ci sarebbe anche un nuovo gioco di Romero Games.

In effetti, la lettera di Matt Booty in cui il capo di Xbox Game Studios spiega la situazione attuale degli studi con i grossi tagli inferti da Microsoft contiene il riferimento alla cancellazione di "progetti non ancora annunciati", tra i quali sembra esserci anche un nuovo MMO in sviluppo presso ZeniMax e noto con il nome in codice "Blackbird".

Non sarebbe però l'unico, con altri progetti eliminati che avrebbero avuto luogo presso Bethesda e in certi casi attraverso collaborazioni esterne come il nuovo gioco in sviluppo presso Romero Games, il team dell'ex-fondatore di id Software, John Romero.