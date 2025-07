Pixel 6a, un nuovo aggiornamento limiterà le capacità della batteria: ecco quali dispositivi sono interessati

I dispositivi interessati

Secondo quanto riportato dall'azienda, le limitazioni si applicheranno una volta raggiunti i 400 cicli di carica complessivi, quindi dopo circa un paio di anni di utilizzo. Raggiunti i 375 cicli gli utenti dovrebbero ricevere una notifica che li avviserà delle imminenti limitazioni. Tuttavia, l'azienda ha deciso di estendere il Battery Performance Program ai modelli Pixel 6a: andando in questa pagina si può verificare un eventuale diritto alla sostituzione della batteria (gratuitamente), credito sconto per l'acquisto di un nuovo smartphone Pixel (su Google Store) o rimborso in contanti.

I dispositivi Pixel 6a verranno aggiornati automaticamente

Alcuni utenti hanno utilizzato la pagina di supporto per verificare se il loro dispositivo, con oltre 400 cicli di ricarica, fosse interessato. L'esito è stato negativo, quindi ciò farebbe pensare anche ad altri requisiti variabili. I dispositivi interessati potrebbero infatti variare in base alla linea di produzione e ai componenti utilizzati, ma restiamo in attesa di informazioni concrete.

Per i più esperti: non è possibile installare una versione vecchia del firmware, in quanto l'azienda ha rimosso tutti i file immagine di fabbrica (sia versione stabile che beta).