Lords of the Fallen, la patch 1.025 risolve un problema dall'aggiornamento più recente

Questo aggiornamento risolve in realtà solo un problema legato all'abilità speciale Lightreaper che non si attivava in certe condizioni. Purtroppo pare che tutto quello che l'update di Lords of the Fallen abbia da offrire per oggi sia questo.

HexWorks ha pubblicato l'update 1.025 di Lords of the Fallen . Questa nuova patch è disponibile su tutte le piattaforme ed è categorizzata come "Hotfix 1.1.415".

Lords of the Fallen, l'aggiornamento Trial of the Three Spirits

Sono state aggiunte tre prove, note come Illuminator Aubrey, General Engstrom e Herald of the Maw. A queste si aggiungono una nuova linea di quest nota come Mirror of Distortion, nuovi attacchi per ogni famiglia di armi, un contenitore per i propri oggetti (massimo 2.000) presso il Skyrest Bridge, una nuova decorazione natalizia - il Twisted Tree - e la possibilità di lanciare palle di neve a nemici e invasori.

Il team di Lords of the Fallen ricorda anche che la possibilità di riassegnare i tasti e i modificatori per il New Game + sono in arrivo il prossimo anno.