Lords of the Fallen è ancora in perdita dopo oltre un anno e mezzo dal lancio

Se un gioco continua a essere aggiornato significa che è un successo e che ha guadagnato abbastanza soldi, giusto? Non proprio. Ad esempio, Lords of the Fallen non ha ancora recuperato i propri costi.

Il videogioco souls-like è in commercio da un anno e mezzo (abbondante) eppure non ha guadagnato abbastanza per far andare in positivo il team.