La data di uscita di FBC Firebreak e il prezzo delle due edizioni: sarà su Game Pass e PS Plus Extra

Data di uscita ed edizioni di Firebreak: FBC

Firebreak: FBC sarà disponibile dal 17 giugno 2025 su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5, PS Plus Extra/Premium, Xbox Series X | S e Game Pass Ultimate.

Per quanto riguarda le versioni del videogioco, ci sarà una edizione standard che costerà 39,99€ e una versione Deluxe che costerà 49,99€. Pagando 10€ sarà possibile trasformare la propria versione standard in una versione Deluxe.

La versione Deluxe di FBC: Firebreak include:

Pacchetto vocale premium "The Firestarter"

Pacchetto vocale premium "The Pencil Pusher".

Set armatura Firestarter, revisione Apex (elmetto, corazza, guanti)

Skin per fucile a doppia canna Scorched Remnant

Spray tagliafuoco dorato

Classified Requisition: "Firestarter": Una collezione di 36 oggetti cosmetici sbloccabili, tra cui skin per armi, spray e set di armature

FBC: Firebreak propone le Requisition, ovvero un sistema che premia i giocatori con nuovi equipaggiamenti ed elementi cosmetici semplicemente giocando. Le Requisition possono includere armi, equipaggiamenti, armature, spray e altro ancora, tutti sbloccabili utilizzando la valuta di gioco guadagnata giocando.

Si tratta in pratica di una sorta di Pass battaglia ma senza limiti temporali o negozi a rotazione; se un oggetto viene aggiunto al gioco, è sempre disponibile. Per coloro che desiderano ulteriori opzioni di personalizzazione, le Classified Requisition offrono oggetti cosmetici di qualità superiore, come set di armature, pacchetti di voci personalizzate, spray e skin per armi. Le Classified Requisition si acquistano con denaro reale: è in pratica come la versione a pagamento di un Battle Pass. Gli oggetti sono puramente estetici, non hanno alcun impatto sul gioco e rimarranno disponibili in modo permanente.

Remedy ha anche confermato i piani per il supporto dopo il lancio, tra cui due nuove missioni in arrivo dopo la pubblicazione nel 2025. Altri aggiornamenti arriveranno nel 2026. Tutti i contenuti giocabili rilasciati dopo il lancio saranno gratuiti per tutti i giocatori.

Se non conoscete bene il videogioco, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sparatutto cooperativo di Remedy.