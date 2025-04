The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato in sviluppo per più anni di quanti potreste pensare

Ovviamente non è così, visto che ben due team hanno lavorato al progetto per molto tempo . Quanto esattamente? La risposta arriva da Bethesda.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato annunciato e pubblicato. Non si è trattato di una sorpresa, visto che ce lo si aspettava da oramai un po', ma in ogni caso si ha l'impressione che il gioco sia arrivato un po' dal nulla.

Da quanto tempo The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in sviluppo?

Tramite Twitter, Bethesda ha svelato alcune informazioni su The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, compreso quanto tempo è servito per realizzare il videogioco.

Viene spiegato che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in produzione sin dal 2021. Il team ha scritto: "Quando abbiamo iniziato questo progetto nel 2021, abbiamo voluto dare nuova vita a un capitolo di The Elder Scrolls che ha indicato la via a tanti altri nostri giochi."

"Non abbiamo mai voluto ricrearlo da capo, ma farne una remaster: l'obiettivo è stato realizzare un gioco che vi ricordi l'originale ma con l'aiuto della tecnologia moderna."

Bethesda ha anche ringraziato Virtuos per l'aiuto dato nella creazione di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Le due compagnie avevano già collaborato in passato, ma non avevano mai tentato di realizzare un gioco così grande, visto che ogni animazione, texture ed effetto speciale è stato ricreato.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered propone anche una interfaccia grafica rivisitata, un miglioramento nel sistema di "scaling" dei nemici (ovvero il loro livello di potenza rispetto a quello del giocatore) e alcuni cambiamenti a sistemi non legati al combattimento.

Per saperne di più, potete leggere la nostra recensione di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.