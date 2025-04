Nintendo Switch 2 sta già ricevendo delle recensioni e sono negative, ma non per la qualità della console

Nintendo Switch 2 sarà la console che tutti sperano sia? Le sue novità convinceranno il pubblico? Per sapere quale sarà l'opinione degli appassionati bisognerà attendere almeno l'inizio di giugno. Già ora, però, i fan stanno pubblicando delle recensioni di Nintendo Switch 2.

I dettagli sulle recensioni di Nintendo Switch 2

Ovviamente nessuna di queste persone ha in mano Nintendo Switch 2, quindi le recensioni lasciate al prodotto non sono legate alla console in sé.

No, ciò che il pubblico americano sta facendo è utilizzare la sezione delle recensioni del prodotto sulla pagina di Target per indicare che hanno odiato il sistema di prenotazione e i problemi tecnici associati. Ci sono oltre 400 valutazioni al momento della scrittura con un voto medio pari a 2,3 su 5.

Alcuni hanno in realtà "replicato" con delle recensioni positive, spiegando di essere riusciti a prenotare la console oppure - in modo poco sportivo - prendendosi gioco di chi non ce l'ha fatta.

Le recensioni degli utenti sul sito di Target

Le critiche però sono comprensibili visto che l'apertura delle prenotazioni di Nintendo Switch 2 in USA ha scatenato bagarini e truffatori vari.