Nintendo Switch 2 è già esaurita in USA, My Nintendo Store avverte gli utenti degli inevitabili ritardi

Puntuale come un orologio svizzero, a poche ore dall'apertura dei preordini, il My Nintendo Store degli Stati Uniti ha avvisato gli utenti che ci saranno dei ritardi nella spedizione di Nintendo Switch 2 . Sì, la console è andata esaurita nel giro di poche ore , nonostante il prezzo decisamente più alto rispetto a Nintendo Switch.

Andata a ruba

Sul My Nintendo Store possiamo leggere: "Grazie a coloro che hanno già registrato il proprio interesse per l'acquisto sul My Nintendo Store. Siamo entusiasti per l'interesse dimostrato nei confronti di Nintendo Switch 2!

A causa della domanda elevata, lavoreremo diligentemente per evadere gli ordini man mano che il prodotto sarà disponibile, ma la consegna entro il 5 giugno non è garantita. L'email di invito potrebbe arrivarti dopo il lancio di Nintendo Switch 2. Confermeremo la data di spedizione al momento dell'acquisto.

Se desideri aumentare le tue possibilità di ottenere una console Nintendo Switch 2 al lancio, ti invitiamo a visitare i nostri rivenditori partner partecipanti indicati sopra.

Se preferisci continuare ad aspettare l'invito dal My Nintendo Store, non è richiesta alcuna ulteriore azione dopo aver registrato il tuo interesse."

Insomma, Nintendo consiglia di rivolgersi ad altri negozi per provare ad avere la console al lancio. Purtroppo pare che, facendolo, gli utenti non troveranno una situazione tanto diversa, visto che Nintendo Switch 2 è andata esaurita un po' ovunque e ci sono già i bagarini in azione.