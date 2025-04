Perché Ghost of Yotei ha una protagonista donna? Il team spiega dopo le accuse

Nondimeno, i team di sviluppo non fanno le cose a caso e c'è un motivo per cui Ghost of Yotei ha optato per un personaggio femminile .

Ghost of Yotei è il seguito dell'apprezzato Ghost of Tsushima, ma compie un grosso errore: propone una protagonista donna, mettendo da parte un personaggio uomo. O perlomeno questo è il responso di una certa fetta di giocatori che sono subito pronti a urlare " woke ".

I motivi per cui Ghost of Yotei ha una protagonista donna

Jason Connell e Nate Fox, co-direttori creativi di Ghost of Yotei, hanno recentemente parlato a lungo del gioco durante un'intervista con Variety.

Una delle domande poste al duo era relativa alle accuse di essere un gioco "woke" e al perché una protagonista femminile sia adatta alla storia di Ghost of Yotei.

Connell ha affermato di voler prendere tutti i fan del gioco precedente e portarli "avanti in una nuova entusiasmante avventura". Dice che il team è un insieme di "creativi" che amano "creare nuove ed entusiasmanti opere d'arte e commuovere le persone in modi nuovi". Gli sviluppatori hanno voluto creare un sequel che fosse fresco e allo stesso tempo familiare. Connell e Fox sono "innamorati delle storie che raccontano le origini di un personaggio" e si sono concentrati su una storia che ci mettesse nei panni di qualcuno che parte svantaggiato.

Connell aggiunge che il paesaggio di Ghost of Yotei è "piuttosto pericoloso", motivo per cui una protagonista femminile è "una persona eccellente" per quel ruolo. Non molti si aspetterebbero che questo personaggio sia "così potente", eppure "è impegnata in questa ricerca di vendetta" che metterà in mostra tutte le sue capacità.

Inoltre, man mano che i giocatori progrediranno nel gioco, la protagonista femminile di Ghost of Yotei prenderà il nome di Onryō, che nel folklore giapponese significa "un fantasma inarrestabile e in cerca di vendetta". Connell ha concluso che "le Onryō sono tipicamente storie di vendetta femminili", motivo per cui Atsu era la scelta perfetta.

Ricordiamo che Sony ha annunciato le varie edizioni di Ghost of Yotei con dettagli, prezzi e bonus per le prenotazioni.