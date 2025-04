Ghost of Yōtei condivide una meccanica con Red Dead Redemption: il team parla del gameplay

Sony ha finalmente svelato la data di uscita di Ghost of Yōtei e ha svelato con un nuovo trailer una serie di caratteristiche del videogioco.

Le informazioni sul gameplay di Ghost of Yōtei

Le informazioni sono state indicate dal PS Blog ufficiale, che racconta vari dettagli sull'opera di Sucker Punch.

Prima di tutto, bisogna sapere che Ghost of Yōtei racconta la storia di Atsu, la quale da giovane ha assistito alla morte della famiglia, sopravvivendo per poco al massacro. Dopo molti anni è tornata per vendicarsi di sei "Yotei".

La caratteristica interessante è che il giocatore potrà decidere in che modo approcciare questi nemici, scegliendo l'ordine. Dovremo però prima trovarli. Nel mezzo, Atsu potrà inseguire banditi e ottenere così ricompense, oppure cercare dei sensei dedicati alle armi per apprendere nuove abilità.

Il mondo di gioco sarà denso di pericoli ma anche di attività rilassanti (alcune ritornano da Tsushima). Viene anche svelato che sarà possibile accendere un fuoco e accamparsi dove si vuole, come avviene ad esempio in Red Dead Redemption. Questo dettaglio dà l'impressione che il mondo di gioco sarà più ampio e che ci saranno meccaniche legate a queste "soste" (magari potremo cucinare del cibo?).

Il team afferma che con Ghost of Yotei desidera creare un'opera più varia e che doni più libertà ai giocatori. Vi lasciamo infine alla data di uscita su PS5 di Ghost of Yotei.