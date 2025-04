Come gira Forza Horizon 5 su PS5 e PS5 Pro? L'analisi di Digital Foundry fa chiarezza

Su PS5 Forza Horizon 5 risulta indistinguibile dalla versione Xbox Series X , con le due modalità grafiche a 60 fps o a 30 fps che producono differenze praticamente nulle, sebbene in realtà la prima finisca per fare un uso più aggressivo dello scaler dinamico, scendendo fino a 1872p nelle fasi più impegnative.

Secondo la redazione della testata inglese, ci troviamo di fronte a una conversione impeccabile , che in particolare su PlayStation 5 Pro riesce a esprimere tutto il potenziale di un'esperienza che non ha perso neanche un pizzico della propria spettacolarità visiva.

Digital Foundry ha realizzato la consueta analisi tecnica per parlare di come gira Forza Horizon 5 su PS5 e PS5 Pro , quando mancano ormai solo un paio di giorni al debutto dello straordinario gioco di guida di Playground Games sulle console Sony.

Su PS5 Pro brilla davvero

Come era lecito attendersi, è su PS5 Pro che Forza Horizon 5 dà il massimo, andando ad aumentare la densità della vegetazione nella modalità prestazioni per portarla al livello della modalità qualità su PS5 base e mantenendo i 60 frame al secondo stabili nonostante il peso maggiore.

Sempre su PS5 Pro è inoltre stato introdotto il ray tracing per i riflessi sulla vettura che controlliamo nella modalità qualità: una chicca in più che su Xbox non è presente, ma che in effetti produce risultati non eclatanti. Ben diverso sarebbe stato avere i riflessi in ray tracing sulle altre vetture, chiaramente.