Blade Runner: Time to Live è stato cancellato da Supermassive prima di essere annunciato?

Insider Gaming sostiene che i piani di Supermassive Games puntavano a un lancio nel settembre del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S , ma con una struttura cross-gen pensata per far approdare il gioco anche sulle prossime console.

Il protagonista di Blade Runner: Time to Live sarebbe stato un Nexus-6 chiamato So-Lange, incredibilmente ancora in vita nel 2065, dunque ben oltre la scadenza del suo ciclo, e la storia avrebbe fatto uso di dialoghi incisivi, segnati da un'impronta filosofica fedele all'opera originale.

Le ricostruzioni della fonte parlano di un tie-in ambientato nell'universo di Blade Runner, caratterizzato da una visuale in terza persona e dotato di una componente narrativa di peso, nonché di un gameplay diviso fra quattro differenti aspetti: stealth, combattimenti, esplorazione e indagini.

Stando a quanto riportato da Insider Gaming, la testata del noto leaker Tom Henderson, Supermassive Games ha cancellato Blade Runner: Time to Live , un action adventure che non era ancora stato annunciato ufficialmente dallo studio autore di Until Dawn.

Non lo vedremo mai

Attualmente al lavoro su Directive 8020, Supermassive Games aveva stanziato un budget pari a 45 milioni di dollari per lo sviluppo di Blade Runner: Time to Live, dunque si trattava di un progetto ambizioso che però, a questo punto, non vedrà mai la luce.

Quali sono stati i motivi della cancellazione? A quanto pare il blocco sarebbe da imputare ad Alcon Entertainment, detentrice dei diritti del franchise: non c'è alcuna dichiarazione ufficiale, solo conferme off the record che parlano di problematiche irrisolvibili legate alla licenza.