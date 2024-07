Nobody Wants to Die si muove su di un filo, in equilibrio precario fra l'enorme potenziale che la sua ambientazione futuristica in stile cyberpunk potrebbe esprimere e ciò che un piccolo team di sviluppo indipendente può effettivamente realizzare. E così, per le circa cinque ore della campagna ci si ritrova a osservare questo progetto che barcolla ma non molla, e ogni volta che sembra cadere riesce a riprendersi all'ultimo secondo.

Ci è capitato spesso di parlare di progetti che si sono rivelati troppo ambiziosi, e di come a determinati livelli la cosa in assoluto più importante sia la consapevolezza dei propri mezzi, che si tratti di budget, tecnologie, esperienze o talento vero e proprio. Esprimere una sintesi sfruttando al meglio questi valori può produrre un risultato sorprendentemente vicino alle possibilità di un grosso studio, ed è esattamente ciò che è accaduto in questo caso.

Intendiamoci, il "vorrei ma non posso" traspare evidentissimo in molte delle sequenze di Nobody Wants to Die; tuttavia, pur con i suoi tanti limiti, il gioco firmato Critical Hit Games ci consegna un'esperienza narrativa solida, che avrebbe tratto vantaggio da un pizzico di respiro in più per caratterizzare meglio alcuni personaggi ed elementi, ma che alla fine va benissimo anche così. Vi abbiamo incuriosito?