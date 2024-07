Dead by Daylight e No Man's Sky tornano sul podio della classifica Steam, vediamo chi è primo

La classifica Steam ha visto il ritorno di Dead by Daylight e No Man's Sky sul podio, rispettivamente in seconda e terza posizione per quanto concerne i giochi più venduti, ma al comando della top 10 resta stabile Elden Ring.

Steam Deck Elden Ring Dead by Daylight No Man's Sky Rust Red Dead Redemption 2 Elden Ring: Shadow of the Erdtree Norland Black Myth: Wukong Grand Theft Auto V

A giudicare dal grande successo ottenuto dall'espansione Shadow of the Erdtree, il soulslike di FromSoftware sembra destinato a guidare le vendite sulla piattaforma Valve per molto tempo ancora.