No Man's Sky ha visto il più alto picco di giocatori negli ultimi 4 anni dopo l'update Worlds Part I

Questo dimostra che l' Update 5, con i suoi aggiornamenti a tutti gli aspetti dei mondi simulati dell'universo di gioco, ha funzionato molto bene per rinfrescare l'interesse nei confronti del titolo.

Il picco più alto delle ultime 24 ore segna 48.821 giocatori contemporaneamente connessi su Steam, secondo quanto riferito da SteamDB , cosa che rappresenta un incremento notevole rispetto al trend degli ultimi mesi, con il gioco che oscillava per la maggior parte del tempo sotto i 10.000 giocatori contemporanei.

Come abbiamo visto, No Man's Sky ha recentemente ottenuto un update di grosso calibro con l'arrivo di Worlds Part I, ovvero l'Update 5 che di fatto ha modificato sensibilmente molti aspetti dell'universo simulato del gioco, facendolo evolvere sotto diversi fronti, e questo ha comportato un incremento improvviso di giocatori attivi, portando al più alto picco registrato per gli utenti online negli ultimi 4 anni .

Un supporto costante e premiato

D'altra parte, Hello Games sta dimostrando un supporto costante e notevole per la sua creatura, che dopo un lancio alquanto deludente ben 8 anni fa ha continuato ad evolversi e progredire in maniera costante, fino a diventare un titolo amato da una folta community di giocatori.



Le caratteristiche dell'aggiornamento Worlds Part I ha portato la spedizione 14 in termini di contenuti e una grande quantità di aggiornamenti tecnici effettuati in tutti gli ambiti del gioco, dalla resa delle superfici, delle creature, dei fluidi e di varie meccaniche del gameplay.

Tutto questo nonostante Hello Games abbia già annunciato Light No Fire, il suo nuovo gioco che sembra essere un progetto veramente impegnativo e ambizioso, in attesa di poterlo vedere più da vicino.