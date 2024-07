Non è facile rappresentare le emozioni che si provano dipingendo . L'atto in sé non è inaccessibile, ma come lo racconti quel momento in cui l'idea inizia a prendere forma sulla tela e il flusso dei tuoi pensieri si fonde con il flusso dei colori? Come puoi trasformare in videogioco le motivazioni che spingono molti a continuare a esprimersi in una forma che sta diventando sempre più romanticamente desueta? Été prova a farlo dando al giocatore la possibilità di ricolorare l'intero mondo di gioco , ma senza mettergli fretta e senza imporgli una sfida di contorno. È incentrato sull'idea di rilassarlo, offrendogli un'esperienza incentrata sulla bellezza stessa del dipingere e su una diversa percezione di ciò che ci circonda, trasformato in una immensa tela.

Si tratta di una soluzione pratica e brillante al problema che non tutti sanno disegnare (compreso chi sta scrivendo questa recensione). In questo modo l'illusione di essere dei pittori rimane. Detto questo, quando ci troviamo di fronte a una tela possiamo comporre le nostre opere come vogliamo. Lì dove il gameplay è, tra molte virgolette, più coercitivo è nel sistema di colorazione. Il mondo intorno a noi è completamente in bianco e nero e sbiadito. Quindi, non solo gli oggetti non sono colorati, ma alcuni sono anche difficili da riconoscere.

Été racconta proprio la bellezza del colore, la bellezza dell'estate e la bellezza di diventare artisti . La storia non manca di una certa malinconia di fondo, che si amalgama perfettamente con il resto del gameplay. Da pittori o pittrici ci siamo trasferiti nella città di Montreal con l'intento di passare l'estate a dipingere. Abbiamo risposto all'annuncio di un appartamento ammobiliato, ma arrivati sul posto lo abbiamo trovato completamente vuoto. Il tutto è funzionale alla possibilità di arredarlo come vogliamo, ma inizialmente possiamo dimostrarci piccati verso la padrona di casa, che ammette candidamente di averci un po' raggirato nel primo dialogo a scelta multipla che ci troviamo a gestire. Poco importa. Finiti i convenevoli è ora di iniziare a dipingere, ossia di andare in cerca di ispirazione, magari raccogliendo un bel po' di colori sulla strada.

Un quadro riuscito

Detta così, sembra che il gioco sia semplicemente andare in giro, colorare le cose e creare opere d'arte. In realtà, come accennato, offre anche una serie di missioni che ci vengono date dai personaggi non giocanti, che vanno a comporre una storia coinvolgente, che arricchisce non poco l'esperienza. Ci sono anche alcune storie secondarie da scoprire. Certo, non vi aspettate niente di troppo complicato o articolato, perché in realtà è tutto molto semplice e diluito. Del resto in un gameplay del genere ogni distrazione dal suo focus sarebbe stato controproducente.

Alcuni bambini che popolano il mondo di Été

Quindi, si va in giro, si svolgono le missioni per queste persone, si ottengono risorse per decorare la camera della protagonista, e ci si gode una splendida avventura, in cui ci siamo persi per circa otto ore (gli sviluppatori parlano di una durata tra le 5 e le 10 ore, a seconda di quanto si corre e quanto si colora. Siamo arrivati alla fine con un grande senso di rilassatezza, senza chiedere a Été più di quello che ci ha dato. Fosse durato di più ci avrebbe probabilmente disturbato, ma arrivati alla fine abbiamo sentito di aver giocato il giusto, con la sensazione che gli sviluppatori sapessero alla perfezione come comporre il gioco, gestendolo come un dipinto fatto di equilibri delicati che potevano rompersi di fronte a ogni eccesso.