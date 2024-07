L'artista di Braid non è uno che sa stare con le mani in mano: a distanza di qualche tempo dalla sua ultima creazione, David Hellman torna sul palco aiutato da altri grandi nomi del panorama indipendente internazionale. Nick Suttner e Nicolas Recabarren si sono uniti per dire la propria, rispettivamente per scrittura e costruzione dei puzzle di un gioco sicuramente atipico. Arranger: a Role-Puzzling Adventure è un'enorme griglia in cui muoversi, in quello che viene descritto come un gioco di ruolo puro, senza esperienza o avanzamenti di inventario, e alla fine capiamo perché lo hanno descritto così.

Puzzle alla griglia

Arranger arriva in un periodo non proprio scarico di puzzle game, ma entra nella mischia con una sua precisa personalità: le parole d'ordine sono freschezza, dinamismo e fluidità di gameplay.

La creatura è stata partorita da una team sicuramente anomalo, ma degno di rispetto e stima, si vede da subito la competenza con la quale è stata costruita l'ossatura di Arranger. Come si direbbe in gergo da giochi da tavolo, Arrenger è un astratto: stile, ambientazione, narrazione pescano da una visione artistica basilare, senza punti di riferimento, che fornisce il minimo indispensabile per far comprendere che siamo in un villaggio, all'interno di una sorta di gabbia che protegge dal mondo esterno e i suoi pericoli. La protagonista, guarda caso, non si sente a casa e sa di appartenere ad altri luoghi, per questo vuole partire e guadagnarsi l'orizzonte.

La scelta peculiare di Arranger è il suo affidarsi completamente alla griglia quadrettata in cui potersi muovere, con l'aggiunta della possibilità di mettere in comunicazione i bordi opposti e permettere così una sorta di teletrasporto tra estremi della stessa micro-sezione. L'idea alla base è quella di fornire il miglior pretesto ludico per costruire puzzle in cui dover muoversi e muovere oggetti tra ogni opposto di mappa, avanzando a scacchietti ma al contempo garantire un avanzamento sempre divertente e incastrato, una sorta di labirinto magico videoludico in cui far scorrere di continuo le caselle.

Le ambientazioni un po' oniriche, un po' stilose sono frutto della precisa idea del team di regalare ad Arranger un non-luogo in cui muoversi

Il sistema per lo più funziona, a patto di scendere a compromessi con un level design a tratti interessante, a tratti forse troppo accomodante. Comprensibilmente, il team ha optato per aggiungere sezioni leggermente più ostiche ad altre di puro avanzamento narrativo, in cui raccontare con disegni e dialoghi il viaggio della protagonista. Una scelta stilistica che rende l'esperienza molto fluida ma a tratti un po' troppo liquida, che scorre con la stessa semplicità con cui facciamo scorrere le caselle. Arranger, per fortuna, non è banale e l'avanzamento è costruito in maniera scaltra, con la giusta velocità, dei tempi che scandiscono con intelligenza la progressione: non troverete sezioni troppo lunghe, non verrete annoiati da singole idee ludiche ripetute allo sfinimento, non ci saranno parti che vi verranno a noia.