No Man's Sky riceve l'aggiornamento Beacon giusto in tempo per l'arrivo su Nintendo Switch 2

Hello Games ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky, che lo migliorerà per Nintendo Switch 2, aggiungendo anche dei nuovi contenuti. Quindi, da domani 5 giugno, potrete giocarci anche sulla nuova console in una versione nativa e migliroata.

No Man's Sky fu pubblicato su Nintendo Switch nel 2022. All'epoca Hello Games definì un miracolo essere riuscito a farlo andare sulla console, mentre per Switch parla di "un enorme passo avanti." Il che si traduce in grossi miglioramenti grafici: "Stiamo rendendo visibili molti più elementi rispetto a prima, con una risoluzione più alta e un framerate migliorato," ha affermato lo sviluppatore.