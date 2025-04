Helldivers 2 si è ispirato a No Man's Sky, dice il CEO, che difende PlayStation dalle critiche dei fan

Jorjani, che ricordiamo si è unito ad Arrowhead come nuovo CEO pochi mesi dopo l'uscita del gioco, ha parlato in un episodio dello show The Game Business .

Le parole del CEO di Helldivers 2

Jorjani ha dichiarato di essere rimasto colpito dal fatto che Sony abbia permesso ad Arrowhead di mantenere il controllo creativo di Helldivers 2, nonostante PlayStation abbia finanziato l'intera opera.

Jorjani ha dichiarato: "L'altra grande sorpresa, e questo forse mi farà fare brutta figura, è che ho iniziato questo viaggio pensando che il rapporto con PlayStation sarebbe stato molto diverso. Capite, ho lavorato per 12 anni presso Paradox come editore. Pensavo che Sony, avendo pagato un sacco di soldi per questo progetto, avrebbe esercitato un controllo molto maggiore e avrebbe guidato il progetto, perché cosa ne sanno questi ragazzini selvaggi qui in Svezia?".

"Ma sono rimasto piacevolmente sorpreso nel vedere quanto PlayStation abbia lasciato libertà al team. Davvero, davvero impressionante. Ci sono stati degli errori, ovviamente. Ogni azienda lo fa, ma loro sono stati un partner fantastico e penso che a volte siano un po' troppo criticati dalla comunità di Helldivers 2. Helldivers non esisterebbe se PlayStation non fosse così concentrata sulla creazione di materiale interessante per i giocatori, e non sto esagerando. Sono stati un ottimo partner".

Ricordiamo poi che Helldivers 2 ha visto il punteggio degli utenti su Steam calare del 19%, per una serie di criticità. Tuttavia, il team ha continuato a lavorare e ha ridato vita al videogioco e Jorjani ha dichiarato di essersi ispirato alla rimonta di No Man's Sky.

Nel corso della conversazione, Jorjani ha attribuito gran parte del successo di Helldivers 2 alla funzione Game Master, che mantiene il gioco "fresco e coinvolgente" nel tempo.

Segnaliamo inoltre che il team di Helldivers 2 è nella prime fasi di sviluppo di un nuovo cross-over, dopo quello di Killzone.