Assassin's Creed Shadows bene nei voti di Famitsu, mentre Star Overdrive non convince

Tornando a Shadows, è possibile fare un confronto diretto con i precedenti episodi della saga , sempre sulla base dei voti di Famitsu: Valhalla è stato accolto con tre 9 e un 8 per un totale di 35/40, mentre Mirage ha portato a casa un 9 e tre 8 per un totale di 33/40.

Decisamente meno bene è andata a Star Overdrive : il gioco sviluppato dal team italiano Caracal Games non sembra aver impressionato i redattori della rivista giapponese, che gli hanno assegnato un 9 e tre 7, per un totale di soli 30/40: un po' basso rispetto alla generosa media di questa testata.

I voti di Famitsu hanno premiato Assassin's Creed Shadows : l'ultimo episodio della serie Ubisoft ha ricevuto un 10, due 9 e un 8, per un totale di 36/40 che non fa gridare al miracolo ma rimane comunque un punteggio di tutto rispetto.

Polemiche che non lo erano

L'accoglienza che Famitsu ha riservato ad Assassin's Creed Shadows è stata dunque ottima, ma non era affatto scontato viste le feroci polemiche che hanno accompagnato il lancio del gioco anche in Giappone, finendo addirittura in parlamento.

Con il gioco ormai disponibile da diversi giorni, la sensazione è che l'accanimento nei confronti di determinate scelte narrative si sia placato: forse anche stavolta la realtà si è rivelata ben meno "incresciosa" di quanto qualcuno immaginasse, ponendo fine alla questione.