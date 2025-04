La Gamescom resta a Colonia: l'accordo è stato rinnovato, l'evento si espanderà

È ufficiale: la Gamescom resta a Colonia. Koelnmesse e game - The German Games Industry Association hanno annunciato che l'accordo è stato rinnovato e dunque l'evento continuerà a svolgersi all'interno di questa suggestiva location, puntando anche a espandersi.

"Colonia e Gamescom sono la combinazione perfetta: una partnership che si è trasformata in una storia di successo anno dopo anno", ha dichiarato Gerald Bose, CEO di Koelnmesse. "Insieme abbiamo reso Gamescom l'evento più grande e rilevante al mondo nel settore dei videogiochi, stabilendo continuamente nuovi record."

"Il rinnovo del contratto a lungo termine è un'espressione di questa collaborazione vincente: ci offre l'opportunità di espandere ulteriormente Gamescom a Colonia, insieme agli eventi satellite Gamescom Asia e Gamescom Latam, così come Devcom e Gamescom LAN, trasformandola in un festival globale per le culture pop."

"Come faro globale della cultura videoludica, Gamescom ha fissato degli standard per molti anni", ha aggiunto Lars Janssen, Presidente del Consiglio di Amministrazione di game. "Vogliamo continuare questa storia di successo con Koelnmesse a Colonia."

"Gamescom rimarrà dinamica, innovativa e in crescita, proprio come il mercato videoludico. Per questo abbiamo concordato di rafforzare ulteriormente i vari format di Gamescom nel mondo e investire nel brand e nella sua portata internazionale. Siamo grati di avere Koelnmesse come partner per il futuro."