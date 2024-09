Geoff Keighley svela i risultati della Gamescom 2024 e i numeri sono veramente molto positivi

Ricordiamo che Keighley è il creatore e conduttore della Opening Night Live che, come è facile intuire dal nome, apre la fiera di Colonia con un evento serale in diretta durante il quale vengono presentati trailer di giochi nuovi così come di nomi noti al pubblico e di cui sia attendevano da tempo aggiornamenti.

I numeri della Gamescom 2024

Keighley ha spiegato che la Gamescom 2024 ha potuto contare su 335.000 visitatori quest'anno, provenienti da 120 nazioni diverse. Si tratta di un ottimo dato visto che è una crescita rispetto ai 320.00 dello scorso anno.

Il vero successo però lo ha ottenuto la Opening Night Live che ha toccato quota 40 milioni di visualizzazioni, ovvero il doppio rispetto allo scorso anno. Keighely afferma in chiusura del tweet che il suo team ha vissuto un'esperienza incredibile in Germania e più in generale in Europa. Con dati come questi, è scontato che la Opening Night Live sarà presente anche il prossimo anno.

La Gamescom sta diventando anche mondiale, infatti ve ne sarà una in Asia e ora Capcom ha annunciato la line-up per la Gamescom Asia, ci sarà anche Monster Hunter Wilds in forma giocabile.