Capcom annuncia la line-up per la Gamescom Asia, ci sarà anche Monster Hunter Wilds in forma giocabile

Capcom ha annunciato la line-up di giochi che porterà alla Gamescom Asia , la manifestazione che si svolgerà a al Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre tra il 17 e il 20 ottobre . Tra i titoli in lista non manca Monster Hunter Wilds, che anche in questa occasione i visitatori potranno provare con mano.

Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6 protagonisti dello stand di Capcom

Come detto in apertura, Capcom ha confermato che anche in questa occasione i visitatori potranno giocare Monster Hunter Wilds. Per quanto molto probabile, al momento non è chiaro se verrà messa a disposizione la stessa versione di prova in versione PS5 presente alla Gamescom di Colonia e il PAX West delle scorse settimane. Il lancio del gioco di caccia è fissato a un generico 2025, ma c'è da dire che in questi mesi ha preso o prenderà parte ai maggiori eventi videoludici a livello globale, segno che forse la data di uscita potrebbe essere in programma per i primi mesi del prossimo anno.

Un cacciatore di Monster Hunter Wilds affronta il Doshaguma

Segnaliamo inoltre che l'area di Capcom allo show floor della manifestazione farà anche da sede per il Capcom Pro Tour 2024 Super Premier Singapore, un torneo di Street Fighter 6 a cui parteciperano i migliori giocatori da tutto il mondo per tentare di qualificarsi alla Capcom Cup 11 in Giappone.