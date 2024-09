EA Sports FC 25 celebra Buffon e la sua carriera nel nuovo trailer

Capace di stabilire una lunga serie di record, Buffon si è ritirato dalla nazionale nel 2018 e dal calcio giocato nel 2003, ma in EA Sports FC 25 potremo rivederlo in azione .

Un'edizione promettente

Forte delle sue tante novità, anche per la modalità Carriera, EA Sports FC 25 si pone come un'edizione particolarmente ricca e interessante per la serie prodotta da Electronic Arts, capace di ribadire i tanti contenuti del passato in combinazione con alcune idee inedite.

Fra queste spicca la modalità Rush, che propone divertenti e spettacolari partite cinque-contro-cinque in grado di offrire una simpatica variazione sul tema rispetto ai match tradizionali, che sono tuttavia presenti in grande quantità e in ogni salsa.

Sul piano del realismo è stato inoltre introdotto l'FC IQ, una funzionalità che imita il comportamento dei giocatori reali per portare sullo schermo un grado di simulazione ancora più convincente.