EA Sports FC 25 presenta in video tutte le novità della modalità Carriera

Electronic Arts ha condiviso un nuovo approfondimento su EA Sports FC 25, questa volta dedicato alla modalità Carriera. Come sempre, ha pubblicato un video dedicato, che potete vedere poco sotto.

Le novità per la modalità Carriera di EA Sports FC 25

Si inizia parlando della modalità Live Start Points che permette di vivere nuove storie narrative basate sugli eventi del mondo reale durante la stagione di calcio 2024/2025 all'interno della modalità Carriera Manager e Carriera Giocatore. Sarà valido per la Premier League, EFL Championship, LALIGA EA SPORTS, Ligue 1 McDonald's, Serie A Enilive e Bundesliga per il calcio maschile. Per il calcio femminile invece sarà attiva in Barclays Women's Super League, Arkema Première Ligue, Goggle Pixel Frauen-Bundesliga e Liga F.

Ogni Live Start Point rifletterà l'esatta situazione dei campionati, in termini di punteggi, goal, trasferimenti, progressi nelle coppe, forma fisica dei giocatori e non solo. EA Sports FC 25 pubblicherà aggiornamenti settimanali per poter giocare fianco a fianco delle competizioni reali.

A questo si somma Snapshots che permette di catturare i momenti più significativi della stagione, così che il giocatore possa buttarsi in quella situazione specifica di una squadra o di un campionato così da mettersi alla prova. Live Start Point e Snapshots arriveranno con un aggiornamento e non al lancio.

Il video parla poi dell'FC IQ per la modalità Carriera, che espande i preset tattici delle precedenti versioni del sistema di gioco. Il nuovo sistema è più flessibile e permette al giocatore di gestire varie combinazioni tra formazione, preset tattici, ruoli e staff di allenatori. Nel video viene approfondito il sistema di sviluppo dei giocatori, gestione delle conferenze e del morale, così come dell'accademia dei giovani.

Parlando invece dei team femminili, la modalità Carriera Manager è stata abilitata per cinque delle più grandi leghe di calcio femminile. La modalità femminile ha tutte le funzioni di quella maschile, più una serie di sfide uniche che contraddistinguono le partite femminili. Si può anche giocare la modalità Carriera Giocatore in una lega femminile.

Si parla poi della personalizzazione dell'esperienza di gioco, per chi vuole uno stile più realistico e chi invece uno più classico. Si possono poi attivare dei modificatori per rendere il gioco più difficile. Non mancano poi nuovi menù e social media interni a EA Sports FC 25.

Nella modalità Carriera Giocatore è possibile giocare nei panni di una Icona del passato. Ci saranno anche nuove Storie delle Origini, come un prodigio che viene da una famiglia di calciatori famosi, oppure come un signor nessuno con un grande sogno e altrettanto talento, o magari anche un giocatore esperto che però ha subito un grave infortunio ed è ora pronto a tornare al 100% dopo un lungo stop. EA Sports FC 25 aggiornerà anche la creazione dell'Avatar del giocatore per renderlo più realistico e personalizzabile.

Vi lasciamo infine all'approfondimento di una novità assoluta: Highlighter, per creare foto e video dei vostri goal migliori.