EA Sports FC 25 ci svela una novità assoluta: Highlighter, per creare foto e video dei vostri goal migliori

A questo giro l'approfondimento è sul nuovo sistema di gestione di replay e di video montaggio dei goal, non presente nei precedenti capitoli. Poco sotto trovate il video e tutti i dettagli ufficiali a riguardo.

Il nuovo video di approfondimento di EA Sports FC 25

Il nuovo trailer del gioco calcistico di Electronic Arts è molto breve e mostra la funzione nota in inglese come "Highlighter".

Viene descritto come un nuovo "un nuovo editor del replay che porta con sé la potenza cinematografica del Frostbite Engine". Ricordiamo che il Frostbite è il motore grafico di EA Sports FC 25 ed è famoso per il suo utilizzo nella saga Battlefront di DICE. Negli anni è però diventato in modo più ampio il motore grafico di punta di vari giochi di Electronic Arts.

La funzione Highlighter permette di selezionare un specifico momento dei replay e applicare dei preset della videocamera per risultati cinematografici. Se preferite lavorare manualmente sulle riprese, potrete decidere voi quali angoli utilizzare così come aggiungere filtri grafici, effetti, rallentamenti.

Inoltre, permetterà di usare anche una modalità fotografica per lo scatto perfetto del momento che precede o succede il goal in EA Sports FC 25. Ovviamente quanto creato con Highlighter potrà essere salvato e condiviso con gli amici.

Si tratta di una funzione che piacerà ai creativi e che aiuterà Eletronic Arts ha pubblicizzare il gioco sui sociale media.

In conclusione vi lasciamo all'approfondimento della modalità Ultimate Team.