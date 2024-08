Xbox Game Pass saluterà quattro giochi il 15 agosto, vediamo quali

Il city builder Airborne Kingdoms e lo strategico Offworld Trading Company rappresentano la porzione più di nicchia di questo pacchetto di titoli, mentre sicuramente conoscerete o avrete provato i due action della situazione, ovverosia Shadow Warrior 3 e The Texas Chain Saw Massacre .

C'è ancora tempo

La buona notizia è che appunto nel caso di Shadow Warrior 3, aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass nel febbraio dello scorso anno, c'è ancora tutto il tempo di completare la campagna, che dura all'incirca sei ore al netto dei contenuti extra.

Potrete poi sfruttare i restanti giorni per dare un'occhiata alle meccaniche multiplayer asimmetriche di The Texas Chain Saw Massacre, che applica la formula di Dead by Daylight a un grande classico del cinema horror, e che magari potrebbe conquistarvi.

Nel frattempo, come già riportato, Microsoft ha annunciato i primi giochi in arrivo ad agosto nel catalogo di Xbox Game Pass: si tratta in questo caso di Creatures of Ava, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Mafia: Definitive Edition.